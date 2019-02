Matteo Politano, esterno offensivo dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Sampdoria: "Questi tre punti erano fondamentali, soprattutto perché il Milan aveva vinto e la Lazio perso. Abbiamo battuto una squadra molto forte come la Sampdoria e siamo davvero contenti".



SU ICARDI - "È un giocatore dell'Inter, importante per noi, e speriamo che torni presto in gruppo. Il nostro atteggiamento con lui sarà sempre lo stesso, Mauro è un calciatore fondamentale per noi".