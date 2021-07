Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe in mente il nome del terzo attaccante, ideale come ricambio di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, e si tratterebbe di un ritorno: il nome è quello di Keita Balde, che ha ancora un anno di contratto con il Monaco e la scorsa stagione ha giocato, sempre in prestito, alla Sampdoria.