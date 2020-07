Come ricordato da Opta, l’Inter è la squadra contro cui la Spal ha perso più partite in campionato (26), incluse 12 delle ultime 15 (3 pareggi). La Spal inoltre non vince in Serie A contro l’Inter dal 1962: da allora 12 successi nerazzurri (inclusi tre negli ultimi tre incontri) e tre pareggi.