Il futuro ditiene banco in casa Inter, ma non sono gli unici temi di attualità per la società nerazzurra che nel frattempo prosegue con i lavori per programmare la prossima stagione e definire la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. E all'ordine del giorno presto ci sarà anche la questione: nelle prossime settimane Marotta e Ausilio avranno un confronto anche con il potente procuratore per parlare delle prossime mosse riguardanti i suoi due assistiti in rosa,- Due situazioni diverse, per condizioni di partenza e prospettive di conclusione. Da una parte il centrale olandese, perno della difesa a tre di Conte e punto fermo dal quale vuole ripartire anche Inzaghi, per il quale c'è una trattativa per il rinnovo da riprendere.. Per quanto riguarda Pinamonti invece, c'è da trovare una soluzione in uscita. Da quarta punta non ha trovato particolare spazio con Conte, il classe '99 cerca ora una nuova esperienza che possa restituirgli minutaggio e rilanciarlo e. Situazioni diverse, ma due temi da affrontare: l'Inter è pronta a discutere con Raiola per il futuro di De Vrij e Pinamonti.