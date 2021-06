Nel pomeriggio, come appreso da Calciomercato.com, è andato in scena, intermediari della trattativa, che peròtornato al Manchester United maper quanto riguarda il ruolo di terzino destro, con i quali è stato fatto un punto in merito., per provare a contrastare i rivali cittadini sul calciatore brasiliano. con altri obiettivi in lista:oltre al sogno proibito. Trattative e sinergie future. ​