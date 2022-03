Poi è arrivata anche l’ora degli straordinari, perché accontentarsi del dominio in zone di campo a lui familiari, evidentemente, non era esercizio abbastanza appagante. E allorasi è spinto alla conquista di nuovi territori e insediatosi in area di rigore avversaria,, perché Bremer è come quei coltellini svizzeri con mille attrezzi, utile per ogni evenienza.Ausilio e Marotta se ne sono resi conto una volta di più. Non ce n’era bisogno e avrebbero volentieri evitato la dimostrazione pratica, ma Bremer ha voluto ben figurare contro quelli che presto potrebbero essere i suoi compagni.Ausilio e Marotta sono al lavoro da mesi sul difensore e si sono mossi per primi. A dirla tutta, che poi però dovrà concretizzarsi con la firma sul contratto, e questo non è mai un particolare da poco. Specie se le prestazioni di Bremer proseguiranno su questi livelli.Tutto il resto arriva dopo.