, un espediente a cui il tecnico ricorre al fine di dribblare qualche responsabilità, che però rimane evidente., apparentemente stanco, eppurevalida solo per la gloria, visto che è comunque costata l’eliminazione. Anzi, come premio,Non era la prima volta che accadeva, l’ex Lazio è di manica larga da questo punto di vista.Mai netto, Inzaghi, neanche di fronte alle telecamere., intercalare che fa suo per prendere tempo e assemblare la risposta più insipida possibile. E la scusa della stanchezza non è neanche l’unica freccia al suo arco, da qualche settimanaContinua a ripeterlo ai giornalisti e a chi lo ferma per strada.atteggiamento che di riflesso offre ai suoi calciatori., quello che avrebbe ammazzato il Milan e che invece lo ha rilanciato, proprio grazie ad alcune scelte di Inzaghi, che sull’1-0 smontò l’assetto nerazzurro e consegnò ai cugini la possibilità di crederci., sorprenderebbe il contrario. Ma. Se ti manca Brozovic e prevedi Vecino come suo sostituto pur di non cambiare niente, allora qualche problema c’è. Certo, la proprietà non è esente da colpe, i ricambi non sono all’altezza, ma il Milan è avanti con uomini che sulla carta non sono assolutamente superiori.All'Inter vince chi comanda in modo autoritario, non chi cura i rapporti personali con i calciatori. A proposito, ma Correa e Caicedo?