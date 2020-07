. Dal ritorno in campo la squadra di Conte ha pareggiato a Napoli in Coppa Italia e nel 3-3 roccambolesco di San Siro contro il Sassuolo, per il resto sono arrivate vittorie contro Sampdoria, Parma e Brescia.Solo la solita 'bestia neroverde' ha quindi impedito all’Inter di riuscire a completare il percorso netto in Serie A.. Certo il calendario ha influito, la Lazio per esempio si è trovata di fronte l’indemoniato 11 di Gasperini facendosi rimontare 2 gol di vantaggio e di conseguenza allontanandosi dalla Juve capolista.I nerazzurri, complici le sconfitte di Roma e Napoli,Allo stesso tempo però ci si dovrà guardare anche alle spalle. L’Atalanta da 8 partite viaggia ad un ritmo impressionante, le vince tutte insomma contro qualunque avversario. La squadra di Gasperini ha un passo da scudetto e dalla sua ha la voglia matta di arrivare subito dietro alla prima. Insomma Gasperini punta dritto al secondo posto, vuole i record di punti e di piazzamento della storia orobica. Messa al sicuro la qualificazione Champions bisogna ora pensare al “dopo”, ma questo “dopo” sono anche le prossime 9 gare.Si parte con il Bologna e poi con il Verona due squadre in grande forma e dotate di grande gioco e autostima.Si parla già di Europa League, della possibilità di vincerla, si parla di mercato di scudetto l’anno prossimo ma ora come ora sarebbe il caso di pensare al prossimo match.. Conte lo sa e terrà la soglia dell’attenzione molto alta.Chi pensava che la scarsa condizione fisica avrebbe strafavorito le “piccole” in parte si sbagliava.per capire a quale piazzamento la squadra dovrà e potrà puntare. Il 6-0 contro il Brescia potrà dare morale e consapevolezza ma tutti ad Appiano sanno che le prossime avversarie non saranno così arrendevoli.La ferocia non dovrà mancare così come l’attenzione che, a volte, abbandona gli interpreti in campo. Conte recupererà giocatori importanti come Brozovic e Vecino mentre D’Ambrosio e Sanchez hanno messo minuti di qualità nelle gambe.