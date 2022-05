Cesare Casadei, centrocampista dell'Inter Primavera, parla a Sportitalia dopo la vittoria dello scudetto di categoria e del premio Morosini: "E' una bella soddisfazione, sono molto contento del premio e del campionato vinto. Adesso mi godo questa vittoria, per arrivare a certi livelli ci vogliono dedizione e lavoro. Tutto piano piano arriverà. Prestito o prima squadra? Giocare davanti a Marotta e Ausilio è qualcosa in più, è una bella soddisfazione. Danno importanza a noi giovani. Per quanto riguarda il mio futuro non so, io penso a fare bene in campo e il resto arriva".