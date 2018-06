Per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ci sono dubbi: è Nicolò Zaniolo il calciatore della Primavera maggiormente richiesto sul mercato. Questo è quanto scrive la "rosea".



“I 14 gol segnati in 34 partite con la Primavera spiegano bene perché il giocatore più inseguito sia Nicolò Zaniolo. Il fatto che sia partito da trequartista per imparare con il tempo a fare la mezzala ne fortifica lo spessore. Tra cartellino e bonus è stato pagato circa 3 milioni dall’Entella una stagione fa. L’Inter conta di poterlo rivendere intorno ai 6 creando una plusvalenza di 4”.