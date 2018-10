Dopo l'infortunio muscolare che lo ha fermato nel riscaldamento di Giappone-Uruguay, Matias Vecino si è messo in contatto con lo staff medico dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista dovrebbe essersi fermato in tempo per evitare problemi gravi, ma le sue condizioni saranno valutate tra domani e giovedì al rientro a Milano, e la sua presenza nel derby al momento resta in dubbio.