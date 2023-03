È sempre Inter-Milan. Lautaro Martinez ha deciso di chiamare il prossimo figlio come un idolo dei tifosi rossoneri... A rivelare il nome scelto dall'argentino e dalla sua compagna, Agustina Gandolfo, è stata la primogenita della coppia, Nina.



In un video pubblicato su Instagram, alla piccola viene chiesto come si chiamerà il bebé che la mamma ha nella pancia. E lei, sorridente, ha urlato "Theo". In casa Inter dunque sono pronti ad accogliere Theo Martinez, un nuovo tifoso nerazzurro.