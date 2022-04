Non arrivano belle notizie dall’infermeria nerazzurra, Alessandro Bastoni, che non ha preso parte alla sfida contro il Bologna, ha accusato un problema muscolare che sicuramente lo terrà fuori anche per la trasferta di Udine. Questo il comunicato del club.



“Questa mattina Alessandro Bastoni si è sottoposto a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano: gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Le condizioni del difensore nerazzurro saranno rivalutate giorno dopo giorno”.