Inter, problema muscolare per Calhanoglu: le condizioni, esami previsti per domani

Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Lecce, al Via del Mare, valida per il 26° turno del campionato di Serie A, come riportato da DAZN. Il centrocampista dell'Inter era, infatti, non al meglio negli ultimi giorni e si è preferito non rischiarlo visti i fitti impegni che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane, a partire dal recupero di mercoledì contro l'Atalanta.



CALENDARIO – Il club di Viale della Liberazione è atteso, infatti, da un calendario molto intenso. Mercoledì, come dicevamo, ci sarà l’Atalanta, lunedì sera il posticipo contro il Genoa, per poi passare all’impegno contro il Bologna del 9 marzo e al ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, datato mercoledì 13 marzo. Importante, dunque, conoscere nei prossimi giorni il reale stato fisico del regista turco, per capire se sarà disponibile già a partire dalla sfida contro l’Atalanta.



LE PAROLE DI INZAGHI – Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, a DAZN: “Oggi non è disponibile, vedremo per mercoledì, domani mattina capiremo come sarà la situazione”.



GLI AGGIORNAMENTI - Il problema muscolare, ravvisato già ieri durante l'allenamento di rifinitura, va dunque verificato con accertamenti strumentali (previsti per domani) per poi comprendere esattamente l'entità del problema. Una tegola per l'Inter, a poco più di due settimane dal ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid.