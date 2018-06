L'Inter fa sul serio per il giovane attaccante dell'Argentinos Juniors, Nicólas González. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il club nerazzurro sia pronto a mettere sul piatto 8 milioni di euro.



“Classe 1998, il ragazzo di Belén de Escobar sta per prendere passaporto italiano, condizione fondamentale affinché l’affare decolli. Ausilio sarebbe pronto a versare 8 milioni di euro più bonus all’Argentinos Juniors. E l’impressione è che l’affare possa andare in porto senza particolari problemi nel caso in cui appunto arrivasse il passaporto comunitario.Ausilio può fra l’altro già contare sull’okay del ragazzo, convintissimo dell’ipotesi nerazzurra”.