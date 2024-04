Inter, pronte tre contropartite per soffiare Buongiorno al Milan

7 minuti fa



L’Inter segue anche Alessandro Buongiorno per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il Torino lo valuta 40 milioni di euro, ma il prezzo può salire viste le sirene estere per il giocatore, soprattutto dalla Premier League e dalla Spagna, oltre all'interesse da parte del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri possono mettere sul tavolo tre nomi come contropartite: Martin Satriano, Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni, che però è valutato già oltre 30 milioni dai dirigenti nerazzurri.