Inter e Milan, ecco le pedine di scambio per Buongiorno del Torino

12 minuti fa



Alessandro Buongiorno è il primo nome sulla lista dell'Inter per il dopo Francesco Acerbi. I nerazzurri possono proporre la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, mettendo sul piatto pure delle contropartite tecniche per arrivare alla valutazione di 40 milioni di euro fatta dal Torino per il difensore. Secondo Tuttosport, ai granata potrebbero interessare tre giovani attaccanti: Valentin Carboni, Martin Satriano e Francesco Pio Esposito, ora in prestito rispettivamente a Monza, Brest e Spezia.



Buongiorno piace pure al Milan, che potrebbe offrire i giovani difensori Terracciano, Simic e Pellegrino (in prestito alla Salernitana) oltre all'attaccante Colombo, in prestito al Monza.