Il futuro di Tiemoué Bakayoko è lontano dal Milan, ma non per forza da Milano. Come rivela Sport Mediaset, il mediano francese classe '94, in procinto di tornare al Chelsea, è stato proposto all'Inter alle stesse condizioni con cui era arrivato in rossonero l'estate scorsa: prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto.