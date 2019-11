Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Secolo XIX, Inter e Genoa potrebbero dare vita a una nuova operazione di mercato nella finestra di gennaio. I nerazzurri sono alla ricerca di una sistemazione per Matteo Politano, che nel 3-5-2 di Conte sta trovando poco spazio e poca continuità e rappresenta un profilo gradito ai rossoblù, che hanno appena perso per un grave infortunio Kouamé.



In cambio, i nerazzurri potrebbero farsi avanti per l'attaccante della Nazionale Under 21 Andrea Pinamonti, ceduto a titolo definitivo per 18 milioni di euro proprio al Genoa nella passata estate. Una proposta che non scalda al momento il club di Enrico Preziosi, che nel ruolo di centravanti può contare solo su Favilli in alternativa all'ex Primavera dell'Inter.