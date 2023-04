Non c’è pace nemmeno durante un derby d’Italia, valevole per la finale di Coppa Italia. I tifosi nerazzurri non si sono lasciati sfuggire la pubblicazione, sul sito ufficiale dell'Inter, dei costi dei biglietti del derby di Champions contro il Milan. Una gestione che, tra andata e ritorno e guardando al corrispettivo rossonero, ha fatto decidere alla Curva Nord di protestare contro la società prima del fischio d’inizio.



IL FATTO - I tifosi hanno infatti girato le spalle al campo - come raccontato da SportMediaset - e hanno tolto gli striscioni e la coreografia pronta per la partita. Sono stati anche in silenzio nel momento in cui la squadra è scesa in campo per il riscaldamento.



LE DICHIARAZIONI - Interpellato in merito, l'ad Marotta, prima della partita ha sottolineato: “Non so come stanno gestendo la questione biglietti i miei colleghi. Abbiamo grande rispetto per i tifosi, siamo disponibili ad andare incontro alle esigenze, purché sia tutto in regola rispetto alle norme vigenti”.