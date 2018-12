l'Idi Lucianoi affronta allepresso lo Stadio San Siro di Milano, ildi Markgià eliminato e impossibilitato nel raggiungere l'Europa League, in un match decisivo valido per ladiI nerazzurri devono assolutamente centrare i tre punti e sperare che il Tottenham non faccia altrettanto nella sfida di Barcellona, o comunque dovranno ottenere lo stesso risultato degli inglesi se questi non vincono. Le due squadre si giocano il secondo posto, valido per gli ottavi della competizione, e il terzo, che porta all'Europa League: gli Spurs sono attualmente avanti per la miglior differenza reti negli scontri diretti, quindi potranno permettersi di centrare lo stesso risultato dell'Inter per passare, mentre i nerazzurri hanno bisogno di vincere e che il Tottenham non faccia altrettanto in Catalogna. Il Barcellona , già qualificato come primo, non perde in casa in Champions dal 2013, nei gironi dal 2009. Gli olandesi non arriveranno a Milano a fare da sparring partner: il tecnico van Bommel, ex Milan, e i giocatori vogliono battagliare per salutare la competizione con onore. Di fronte Mauroe Luuk, già autori di tre reti a testa in Champions fin qui.L'Inter non ha vinto nelle ultime tre partite di Champions (1 pareggio, 2 sconfitte) dopo due vittorie consecutive nelle prime due partite della competizione. I nerazzurri hanno perso solo una volta nelle nove partite ufficiali di questa stagione in tutte le competizioni (6 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta), con cinque di quelle partite che hanno visto più di 2,5 gol totali. Nelle partite casalinghe in Champions, l'Inter ha evitato la sconfitta in sei delle ultime dieci partite (5 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte). Il PSV ha vinto solo cinque delle ultime dieci gare ufficiali (5 vittorie, 1 pareggio, 4 sconfitte), con nove di esse che hanno visto più di 2,5 gol. Il PSV non ha mai vinto in questa stagione europea (1 pareggio, 4 sconfitte), subendo almeno due gol in ogni partita. La squadra ospite non ha mai vinto nelle ultime 13 partite di Champions (5 pareggi, 8 sconfitte) in generale, dalla fase a gironi alla finale. Guardando solo le partite in trasferta l'ultima vittoria risale a novembre 2007, e da allora il PSV non ha più vinto in 12 trasferte di questa competizione (3 pareggi, 9 sconfitte). L'Inter ha mantenuto inviolata la propria porta solo in una delle ultime dieci partite casalinghe in Champions, mentre il PSV ha segnatoalmeno un gol in sette delle ultime dieci partite.Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Brozovic, Borja Valero; Politano, Perisic; Icardi.Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angelino; Hendrix, Gutierrez, Rosario; Bergwijn, de Jong, Lozano.