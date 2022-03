A prescindere dalla sua attuale positività al Covid, Simone Inzaghi potrebbe decidere di lasciare in panchina Lautaro contro la Juventus. È quanto scrive il Corriere dello Sport.



“A proposito di recuperi, su quello di Lautaro resta un punto interrogativo, e non potrebbe essere altrimenti, alla luce della sua positività al Covid. L’argentino, però, sta bene, non accusa sintomi e quindi si allena a casa da solo. Come ha fatto vedere attraverso un paio di storie sul suo profilo Instagram. E’ stato il tampone a cui si è sottoposto domenica scorsa a rivelare il contagio, la speranza sua e quella dell’Inter, dunque, è che già lunedì possa essere negativo. Vorrebbe dire averlo a disposizione alla Pinetina per la ripresa. Anche il “Toro” non vuole perdersi il big-match con la Juventus. Tuttavia, dopo le due scene mute, o quasi, contro Torino e Fiorentina della coppia Dzeko-Lautaro, non è da escludere che Inzaghi prenda in considerazione qualche soluzione differente”.