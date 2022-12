Agustin Rossi, numero uno del Boca Juniors accostato all'Inter per la prossima stagione, è diretto in Brasile al Flamengo. Ne sono sicuri i colleghi di Globo Esporte: i rossoneri, pronti a metterlo sotto contratto a giugno, ossia quando il 27enne sarà parametro zero, potrebbero anche cercare di anticiparne l'arrivo a gennaio dietro il pagamento di un indennizzo.