Salvatore Esposito può tornare all'Inter in futuro. Il 22enne centrocampista della Spal non è più di proprietà del club nerazzurro, ma il suo obiettivo resta quello di tornare un giorno a Milano.



Intanto suo fratello Sebastiano è destinato a lasciare l'Anderlecht, ma non rientrerà all'Inter. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sulle sue tracce ci sono Salernitana ed Empoli, dove i nerazzurri hanno già girato Satriano: quest'ultimo può essere una carta da giocare per prenotare il giovane trequartista italiano Baldanzi sul mercato.