L’indiscrezione prende forma,di Massimiliano Allegri ed è inutile dire che per il croato sarà un banco di prova fondamentale. Ieri il centrocampista nerazzurro si è presentato ai cancelli di Appiano Gentile poco prima delle 13.30, guidava la sua Rolls e sul sedile del passeggero sedeva Robin Gosens, che invece domani non sarà della partita a causa del problema al polpaccio.e comunque, per sua natura, è uno che non avverte il peso di certe gare. Piuttosto c’è da chiedersi c. Perché non è mai semplice capire cosa gli passi per la testa. Ormai è evidente che ultimamente stia incidendo anche altro, non è solo una questione fisica.Due macigni da digerire per uno che è sempre stato un pelo troppo indolente, anche quando le cose andavano bene.Perché è indubbio che sia abbastanza forte da poterla giocare (è stato a lungo il miglior centrocampista della rosa),Simone Inzaghi sembra deciso a voler correre il rischio, anche perché aprile sarà un mese di passione per l’Inter e ci sarà bisogno di tutti. Serviranno calciatori forti e professionisti seri per uscirne indenni. Contro la Juventus il primo step, per l’Inter ma anche per Brozovic.