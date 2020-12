Almeno dopo il 4-2sul Torinoera stato coerente con sé stesso: "Quando butti il cappello in aria può succedere di tutto. C’è sempre un filo conduttore, altrimenti di che parliamo? Io penso di aver vinto qualcosa in carriera non buttando il cappello all’aria". Questa volta no, nella rabbia post-eliminazione dalla Champions League e post pareggio scialbo, l'ennesimo, per 0-0 contro lo Shakthar Donetsk,, ma che non lo avrebbe svelato. Ha sbagliato Antonio Conte, perché non ha tirato dritto ancora una volta per la sua strada, che come lui stesso ha detto lo ha portato a vincere più volte in carriera, ma che non prevede in nessuna maniera un piano B e i numeri e le scelte lo dimostrano.Lodelle squadre di Antonio Conte è ben. Prima di tutto parte e non si muove dacon vertice basso o vertice alto dei 3 di centrocampo con ruolo di costruttore di gioco. Poi viaggia sul binario delal fine di riconquistarla il più velocemente possibile, aprendo il gioco verso gli esterni e arrivare in area tramite i cross dei suoi fluidificanti. E in fase di possesso? Poche, pochissime verticalizzazioni, e triangoli formati daLo Shakhtar prima e il Borussia Monchengladbach poi, hanno evidenziato un dato, ovvero che basta chiudersi al limite dell'area di rigore, raddoppiare Lukaku e bloccare lo spazio alle spalle degli esterni per limitare la pericolosità dell'Inter.- Come si può cambiare questo spartito? Quale può essere il piano B? In una squadra che ha dettami tattici così decisi e dettagliati, il piano B non può che passare dalle individualità, dalla tecnica, e dal gioco nello stretto. Dribbling e passaggi filtranti che creino la superiorità numerica con giocate estemporanee o anche tiri da lontano e il tutto senza "buttare il cappello per aria". Per scelte tecniche in sede di mercato, tuttavia, questa tipologia di calciatore l'Inter, di fatto, non ce l'ha e i dati di questa Serie A e di questa Champions lo testimoniano.Il primo è Lukaku in posizione numero 44, mentre in top 30, in 28esima posizione c'è Lautaro nella classifica dei. Per quanto riguarda la qualità e i rischi nei passaggi, l'Inter non fa meglio: nella classifica deiil solo Nicolò Barella è in top 20 (17esimo) seguito da Perisic (23esimo), ma non titolarissimo. Cosa comporta questo? Che anche nella classifica delleed è ancora soltanto Perisic ad essere in top 30 in 22esima posizione. Conte non ha voluto giocatori di qualità, quelli che aveva (Politano ad esempio) sono stati costretti alla cessione) e quelli che sono rimasti (come Eriksen) non sempre sono titolari.