Nulla è ancora deciso. Sarà fondamentale o, quanto meno, molto indicativa la giornata di domani per comprendere se Romelu Lukaku potrà finalmente tornare a disposizione di Simone Inzaghi a due mesi di distanza dall'infortunio muscolare accusato lo scorso 26 agosto. Il calciatore belga aveva provato a forzare per anticipare al rientro alla partita di ieri contro la Salernitana, ma lo staff sanitario e quello tecnico non lo avevano ritenuto ancora pronto per tornare completamente in gruppo.



Dopo gli esami di controllo ai quali Lukaku sarà nuovamente sottoposto, come da programma, sarà possibile stabilire se il centravanti potrà definitivamente accelerare e aumentare i ritmi degli allenamenti, così da poter strappare la convocazione per la trasferta del "Franchi" di sabato sera.