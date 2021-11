Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi. L'Inter avrà a disposizione i calciatori sudamericani per la partita contro il Napoli, alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. ​Il rientro dei cinque sudamericani (Lautaro, Correa, Sanchez, Vidal e Vecino) è infatti previsto per mercoledì 17, la partita col Napoli è in programma domenica 21.