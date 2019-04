A differenza della passata stagione, quando si faceva fatica a trovare alternative in fase realizzativa a Icardi e Perisic, quest'anno l'Inter è la seconda squadra in Italia per gol segnati dai centrocampisti. Sono ben 22 le reti arrivate dalla mediana, di cui 8 degli ultimi 11 in Serie A. Solo l'Atalanta (25 reti) ha fatto meglio.