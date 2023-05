Quattro finali, due in coppa e due in campionato. Questo è quanto si para dinanzi a Inzaghi e alla sua Inter. Se in 180’ i nerazzurri si giocheranno Coppa Italia e Champions League, in altrettanti hanno il compito di garantirsi la partecipazione alla prossima edizione. Traguardo che passerà dalle sfide ad Atalanta e Torino, vediamo quali sono le combinazioni possibili, con la sempre presente incognita Juve.



SENZA PENALIZZAZIONE JUVENTUS - Se oggi la Juventus uscisse indenne dalla Corte Federale d’Appello - ipotesi complicata- all’Inter nelle ultime due giornate servirebbero quattro punti per strappare il pass per la prossima Champions League. I nerazzurri infatti sono a quota 66 e chiudere a 70 gli garantirebbe l’aritmetica. Atalanta e Torino sono le prossime due partite per Lautaro Martinez e compagni. A quota 70 può finirci solo il Milan. Con i rossoneri gli scontri diretti sono in parità, ma la differenza reti sorride e non di poco all’Inter (+27 contro +18 dei rossoneri).



CON LA JUVENTUS PENALIZZATA - Con la Juventus penalizzata, scendono ad appena due i punti che servirebbero ai nerazzurri. Al massimo la Roma potrebbe finire a 68 punti e l’Atalanta può ancora arrivare a 67 con Inter-Atalanta da giocare. Quindi ai nerazzurri servirebbero due punti per l’aritmetica, ovvero chiudere quantomeno a 68. Con l’Atalanta basterà anche pareggiare per assicurarsi di arrivare davanti ai ragazzi di Gasperini. Ma in caso la Roma chiudesse a 68, quindi vincendo le ultime tre, servirebbe fare poi un altro punto a Torino.