Giornata campale per la Juve. La Giustizia Sportiva non si è ancora pronunciata, la Procura della Figc, guidata da Chiné, ha chiesto 11 punti di penalizzazione i bianconeri per il caso plusvalenze. Ma qualora questa richiesta fosse accolta, la squadra di Allegri sarebbe davvero afflitta? Perderebbe insomma il diritto di giocare la prossima Champions League? Il colpo sarebbe duro, è chiaro, ma l’aritmetica lascia porte aperte al club per una qualificazione che sarebbe clamorosa. Vediamo cosa deve succedere nelle ultime 3 gare.



INCASTRI - Senza questi 11 punti, i bianconeri passerebbero dal secondo posto a quota 69 al settimo a quota 58. Ma la Juve andrebbe comunque in Champions League se…



- Batte l’Empoli, batte il Milan con almeno due gol di scarto e batte l’Udinese



- La Roma non fa 9 punti nelle ultime tre giornate



COMBINAZIONI - In quest’eventualità, la Juventus chiuderebbe infatti a quota 67 punti, e in caso di arrivo a pari merito con il Milan avrebbe una differenza reti migliore (a meno che i rossoneri non battano il Verona 15-0). La Juventus deve battere il Milan con almeno due gol di scarto poiché il match dell’andata terminò 2-0 in favore dei rossoneri. I ragazzi di Allegri devono però sperare che la Roma non faccia tre vittorie contro Salernitana, Fiorentina e Spezia.