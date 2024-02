Inter, quanti punti mancano per l'ufficialità dello scudetto

L'Inter non vuole fermarsi più. Sono arrivate solo vittorie nel 2024 e il distacco sulla Juve si sta dilatando. Ad oggi sono 9 le lunghezze sui bianconeri ma la squadra di Inzaghi ha sulla racchetta un altro set point. Il recupero contro l'Atalanta darà infatti ai nerazzurri la possibilità di issarsi a +12 con 12 giornate da disputare ancora prima del traguardo finale del 26 maggio.



SCUDETTO - Lo scudetto della seconda stella interista è sempre più vicino. Numeri alla mano, all'Inter 'basterebbe' ottenere 28 punti nelle ultime tredici giornate di Serie A per avere la matematica certezza di festeggiare lo Scudetto, indipendentemente dai risultati di Juventus e Milan. Con 39 punti ancora disponibili, l'Inter in teoria potrebbe vincere lo Scudetto al 35esimo turno continuando con questa media e non prendendo in considerazione altri scivoloni delle dirette inseguitrici.