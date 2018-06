Mauro Icardi è ripartito per le vacanze destinazione New York e aspetta sempre le mosse dell’Inter in chiave rinnovo e ritocco dell’ingaggio. L’Inter non ha cambiato di una virgola il suo atteggiamento: il capocannoniere dell’ultima Serie A (29 gol come Ciro Immobile), 107 reti in 182 partite a Milano, è incedibile e per il club non c’è assolutamente fretta di accelerare sul nuovo contratto, riporta La Gazzetta dello Sport. I conti non saranno certo sistemati con la cessione di Mauro e la voglia di rinnovare un accordo in scadenza 2021 c’è eccome: la società della famiglia Zhang è disposta a offrire 6 milioni di euro all’anno più bonus sino al 2023, ma la valutazione esatta del tipo di risultato che potrebbe far salire lo stipendio sino a 8 milioni è ancora lontana.