Si può fare finta di nulla e girarci intorno, oppure si possono chiamare le cose col loro nome. Che nel caso di Willy Gnonto finito a 16 anni e mezzo allo Zurigo, null’altro è che un errore. Dell’Inter, ovviamente. Sbagliano tutti, prima o poi. L’Inter aveva in casa un giocatore con doti fuori dal comune per uno della sua età e non l’ha capito. Amen, ma non si dica che sono i regolamenti a non tutelare i club italiani, perché la Figc non autorizza precontratti ai calciatori prima dei 16 anni.



A quell’età non decidono i calciatori, ma le loro famiglie. Ci mancherebbe non fosse così. Dicono: è arrivato lo Zurigo e gli ha offerto dei soldi. Bene, e che c’è di male? Bastava offrirgliene di più o anche solo altrettanti, e Willy sarebbe stato felice di continuare a giocare nella squadra in cui è cresciuto e per la quale tifava. Assurdo parlare di scippo, giusto parlare di doppia scelta: prima dell’Inter, di non pagare; poi della famiglia Gnonto, di scegliere l’opzione ritenuta migliore per il futuro di Willy.



Zurigo per Gnonto ha voluto dire subito qualche soldo, non il posto in squadra, che è arrivato poco per volta, dopo tante panchine, qualche sostituzione e i primi applausi. Nella prima stagione ha giocato 600 minuti di campionato in 23 presenze, 1 gol e 4 assist. Nella seconda, quella appena conclusa, è passato a 1300 in 33 partite, 9 volte titolare, 8 gol e 3 assist. È presumibile che nell’Inter non avrebbe messo insieme gli stessi numeri, considerati il livello di organico e campionato. Ma l’Inter avrebbe potuto farlo crescere in casa o prestarlo come ha fatto con i fratelli Esposito o Pinamonti. Non l’ha fatto, sono scelte.

Una parziale rivincita sul piano economico che non cancella l’errore tecnico.Com’è possibile che uno come Spalletti a suo tempo non abbia mai dato un’occhiata a quello Zaniolo, che poi appena lasciata anonimamente l’Inter ha esordito in Nazionale ed è diventato un pilastro della Roma? Com’è possibile che uno come Conte, un altro che raccontiamo malato di calcio e che si dice passi anche le notti a studiare partite e giocatori, non abbia detto all’Inter che su Gnonto fosse il caso di investire? Per non parlare poi dei responsabili dei settori giovanili e degli allenatori delle varie Primavera e di tutto il mondo che ruota intorno al calcio giovanile. Perché crescere un campione vale molto più di un campionato vinto. Errori dell’Inter, ma non solo. E non solo di oggi. Quasi 50 anni fa, la Juventus aveva Paolo Rossi in Primavera e di fatto non se ne accorse. Quindici anni fa, il Milan aveva Aubameyang e lo regalò in Francia. Come questi, decine di casi.Logica vorrebbe che ora, dopo tanta attenzione, contro l’Ungheria il ragazzo fosse protetto e non lanciato allo sbaraglio, anche se c’è da scommettere che saprebbe cavarsela anche così.@GianniVisnadi