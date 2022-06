Intervistato dalla Gazzetta dello Sport Blerim Dzemaili, ex centrocampista del Bologna ed ex-compagno di squadra di Wilfried Gnonto allo Zurigo ha parlato così del talentino azzurro.



RESTA A ZURIGO! - "Gli consiglio di restare nello Zurigo o di andare in una squadra che lo faccia giocare. Poi, tra un anno, se smetto e divento dirigente, lo prendo io. Quando sono arrivato allo Zurigo ho trovato questo ragazzino con una forza incredibile e una tecnica superiore. Mi sono chiesto com’era possibile che non giocasse in Italia. Seconda punta o esterno d’attacco. Veloce, ha senso tattico, ottimo dribbling, è mobile. Invece centravanti non è il suo ruolo. In mezzo è difficile per lui".