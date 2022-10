Potrebbe finalmente essere giunta l'ora del rientro di Lukaku tra i convocati. È quanto filtra dall'Inter, che fa sapere come il centravanti belga dovrebbe essere pronto per la sfida di Champions contro il Viktoria Plzen. Ovviamente per la panchina, perché la condizione atletica del calciatore è ancora lontana dal potersi definire accettabile, ma la seduta di sabato e quella di oggi sono state svolte al meglio da Lukaku, al punto di convincere Inzaghi a convocarlo in vista del prossimo impegno.