Ci sono storie d'amore che proprio non riescono a sbocciare e che, nel tempo, si trasformano dopo un addio in grandi rimpianti. Non è sicuramente il caso dicon, i cui tifosi hanno già rimosso il flop del portoghese nella sua avventura a Milano, ma il rendimento che il centrocampista classe 1993 sta avendo in questa straordinaria stagione con il Benfica iniziano a far emergere qualche crepa nei suoi fan più accaniti rimasti a Milano.Nel lontano agosto 2016 l'Inter dilo prelevò dallo Sporting Lisbona per. Cifre che, per quanto dimostrato dal 2016 all'inizio della scorsa stagione sembravano quasi folli. Quest'anno, invece, Joao Mario è finalmente arrivato ad una maturazione vera, da leader del Benfica in campo e fuori e con statistiche top che gli hanno portato anche la vittoria desegnati dietro a Salah, Mbappé e Vinicius nell'ultimo mese è stato il miglior giocatore per GoalPoint Rating, percentuale di passaggi riusciti (92%), terzo per chance create, ma anche il migliore del Benfica per recuperi offensivi e nei top della lega con 8,4 recuperi di media nei 90 minuti.Un rendimento al top in Europa, mai mostrato a San Siro e nei successivi prestiti a West Ham, Lokomotiv Mosca e perfino Sporting Lisbona, non è stato all'altezza di quella cifra.pur di porre fine alla sua avventura. Sul tavolo dei dirigenti nerazzurri c'era un'offerta da 3,5 milioni dello Sporting e la volontà del giocatore di approdare al Benfica. Pur di risparmiare il suo ingaggio, eCifre che oggi possono "profumare" di rimpianto per i nostalgici del suo talento, ma che non cambiano la bontà delle scelte fatte allora. Q