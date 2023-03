Mezzogiorno di fuoco. Alle ore 12 di oggi, venerdì 17 marzo, si tengono ipresso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera. Dove sono presenti ben tre squadre italiane () su otto: le altre sono(Germania),(Portogallo),(Spagna, campione in carica),(Inghilterra).(la prima squadra gioca l'andata in casa):1) Real Madrid - Chelsea.2) Inter-Benfica3)4)LE SEMIFINALI:- I quarti di finale prevedono le gare d'andata martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre le gare di ritorno sono in calendario martedì 18 e mercoledì 19 aprile. Nelle semifinali le gare d'andata sono in programma il 9 e 10 maggio, con ritorno il 16 e 17 maggio.o le inglesi Chelsea e Manchester City) o squadre già affrontate nella fase a gironi, come Inter-Bayern e Milan-Chelsea., se dovesse capitare nel sorteggio a cambiare data sarebbero i nerazzurri in considerazione del miglior piazzamento in campionato ottenuto l'anno scorso dei rossoneri, che hanno vinto lo scudetto e sono campioni d'Italia.Le sfide si giocheranno con partite in casa e in trasferta. Le sfide in pareggio dopo i 180 minuti andranno ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta. Se il risultato dovesse restare in equilibrio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora le squadre andranno ai calci di rigore.- Otto palline con i nomi delle squadre vengono collocate in un contenitore posto al centro del tavolo, dove vengono mescolate. La prima squadra estratta giocherà l'andata in casa contro la seconda estratta. La procedura viene quindi ripetuta per i rimanenti accoppiamenti fino a quando non viene completata la griglia dei quarti di finale. Per il sorteggio delle semifinali vengono preparate quattro palline, dove vengono inseriti dei bigliettini con la dicitura "Vincente quarto di finale 1, 2, 3 e 4". Le quattro palline saranno collocate in un'urna posta al centro e poi mescolate. La prima e seconda pallina estratte saranno la prima semifinale, con la prima pallina che designerà la squadra di casa dell'andata. La procedura verrà quindi ripetuta per l'altro accoppiamento. Inoltre ci sarà un terzo sorteggio per determinare la squadra di 'casa' della finale per motivi amministrativi.