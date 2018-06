La Triestina punta a costruire una squadra in grado di lottare per la Serie B. Il d.s. Milanese ingaggia il portiere Valentini (biennale) dal Vicenza e stringe per il centrale Malomo (Venezia, era a Vicenza) e il centrocampista Maracchi (Trapani, era al Novara).



Altrettanto attivo il Piacenza che chiude per Sciacca e Fischnaller dall’Alessandria: in arrivo anche Calore (Pescara). Il Pisa prepara l’assalto a Marconi (Alessandria). Russini (Alessandria) vicino al Monza. Il Renate prende Rada (Inter). Il Pontedera ingaggia Ropolo (Gavorrano). Mulas (Carpi) verso il ritorno alla Pistoiese. Viotti (ex Giana) e Di Quinzio (Pisa) nel mirino della Samb.



Ranieri (Atalanta) nel mirino del Teramo. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Ternana punta Walter Lopez (Spezia). Cunzi (Catanzaro) nel mirino della Paganese. Maza (Foggia) dice no a Francavilla e Fidelis Andria. Il Catanzaro ci prova per Giannone (Pisa) e Cancellotti (Olbia). L’Olbia si assicura Bizzi (Cagliari, era a Varese). La Reggina prende Ciavattini (Roma) e Emmausso (Genoa, era al Siena). Celjak (Alessandria): biennale col Catania. Sini, ‘92, difensore centrale della Viterbese è nel mirino di Pordenone, Lucchese e Padova.



Allenatori: la Vis Pesaro ha incontrato Colucci (ex Pordenone): pronto un annuale. Volata tra Baronio e Giannichedda per il Rieti, anche se non è da escludere che la scelta ricada su un nome straniero. Intanto i laziali hanno nominato come presidente Gianluca Marini. Infine il Trapani pensa a Caserta (Juve Stabia), ma prima dovrà completare l’iter per l’iscrizione.