Intervistato da Sportmediaset, il portiere dell'Inter Stefan Radu è tornato a parlare dell'errore nella partita contro il Bologna che ha indirizzato la corsa scudetto in favore del Milan: "Ho sempre detto che un errore capita a tutti, nessuno è perfetto. Si lavora per fare meglio ogni partita, poi ci sta che a volte succeda qualcosa. Quello che ho sempre detto è che è importante come passi oltre gli errori e come reagisci". L'estremo difensore rumeno è destinato nei prossimi giorni a trasferirsi alla Cremonese con la formula del prestito.