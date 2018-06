Ionut Radu - come riporta Sky Sport - ha superato pochi minuti fa le visite mediche di rito con il Genoa. Il portiere classe '97, la scorsa stagione in prestito all'Avellino, arriva dall'Inter nell'ambito dell'operazione che porterà anche Federico Valietti in Liguria e Laurens Serpe ed Eddy Salcedo in nerazzurro. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio ufficiale.