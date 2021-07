Citava una celebre (per i tifosi nerazzurri) paginata di un giornale sportivo sull'exploit in prestagione di unin grande spolvero. La fiducia all'attaccante brasiliano non fu data, ma oggi c'è un altro protagonista con la maglia dell'Inter che sta vivendo una situazione simile.e rientrato la scorsa annata dal grande giro di prestiti e cessioni utili a far quadrare i conti del bilancio,sotto la gestione Conte ma anche ora, con Simone Inzaghi alla guida, il futuro della porta interista non sembra destinato a cambiare così come il suo futuro.L'amichevole disputata ieri sera dall'Inter contro il Lugano è servita a mettere ancora una volta in luce il fatto chea lotterie dei rigori con cui i nerazzurri hanno battuto la formazione svizzera ha confermato le enormi doti di Radu che però, almeno per ora, ha davanti a sé ancora soltanto grandi dubbi.Nelle ultime settimane laaveva avanzato una proposta all'Inter per lui al punto che era già iniziato il giro di sondaggi per sostituirlo con Silvestri del Verona e Sepe del Parma in pole.Poi il dietrofront del ragazzo che non avrebbe avuto garanzie di un posto da titolare in Liga così come all'Inter e la scelta di restare.all'orizzonte. L'idea dei dirigenti è quella di andare a prendere un top sul mercato nel corso della prossima estate al posto di Handanovic. Radu ad oggi non è ancora considerato tale. Sicuri che non serva? Versione aggiornata.