Inter, Radu richiesto in Arabia Saudita: i dettagli

Pasquale Guarro

Sirene arabe per Ionut Radu. Il portiere dell'Inter (classe 1997 ex Genoa) può lasciare il club inglese del Bournemouth, dove si è trasferito in prestito nello scorso mercato estivo. Infatti il club nerazzurro sta trattando la sua cessione all'Al-Shabab. Pronto a tornare sul mercato per correre ai ripari dopo l'infortunio del sudcoreano Seung-gyu Kim, che settimana scorsa si è rotto il legamento crociato del ginocchio.



LA CARRIERA - Radu è un prodotto del settore giovanile dell'Inter, che lo ha prestato prima ad Avellino, Genoa e Parma, poi a Cremonese, Auxerre e Bournemouth. Con il club inglese in questa stagione ha raccolto 2 presenze in Premier League e 3 in coppa di lega subendo 11 gol in 5 partite. Dal 2020 al 2022 ha disputato due stagioni all'Inter in prima squadra, vincendo lo scudetto con Antonio Conte, la Supercoppa italiana e la Coppa Italia con Simone Inzaghi in panchina. Con una macchia incancellabile: il clamoroso errore commesso nel recupero di campionato perso 2-1 a Bologna, risultato decisivo per lo scudetto perso a vantaggio del Milan.