Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter, Rafa Benitez, ha espresso la propria opinione in merito all'attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez.





«È già ad alti livelli e sta facendo molto bene. Ho visto che è qualche incontro di campionato che non segna (6, ndr), ma gioca in una squadra fortissima e, se manterrà questo livello, quando avrà ancora più esperienza, il rendimento crescerà ulteriormente».