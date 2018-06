Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo in Spagna il futuro di Rafinha è ancora in forte dubbio. Il centrocampista brasiliano sta spingendo per un ritorno all'Inter, ma il club nerazzurro non può spingersi oltre a una nuova offerta di prestito per il centrocampista brasiliano. Per questo il centrocampista sta cercando di ottenere il sì del Barcellona in tempi brevi, in modo da non perdere le altre proposte arrivate all'agente e padre Mazinho per lui. Una su tutte quella del Tottenham.