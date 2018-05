La Gazzetta dello Sport accende i riflettori su Rafinha e spiega come il brasiliano sia stato tra i pochi a regalare giocate interessanti.



“A lungo manca all’Inter il senso di sicurezza a centrocampo che di recente era stato dato da Brozovic. Rafinha resta l’unico responsabile del reparto squisitezze, confermando i recenti complimenti: se è l’ultima in questo stadio del brasiliano, in prestito dal Barcellona, il saluto arriva almeno con il primo centro a San Siro, il secondo consecutivo. Ma dentro l’area pure lui spesso attende troppo o cerca dribbling fermati dalla boscaglia difensiva degli ospiti. Dopo l’1-0, Spalletti lo allarga più a destra, non esterno puro, ma vicino a Candreva messo in posizione da dieci: doppio trequartista”.