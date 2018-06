L’Inter ha una priorità: reperire una 40ina di milioni dal mercato in uscita entro la fine del mese di giugno. Ausilio farà di tutto per riuscirci evitando di sacrificare big, ma non sarà semplice. Attenzione alla posizione di Perisic e Brozovic, ma anche a quella di Mauro Icardi.



Sul fronte entrate, invece, presto si riapriranno i negoziati con il Barcellona nel tentativo di trattenere a Milano Rafinha. Tra il calciatore brasiliano e Luciano Spalletti c’è un patto, il tecnico gli ha promesso che l’Inter avrebbe fatto di tutto per accontentarlo e tenerlo a Milano. Pasquale Guarro, inviato Inter per Calciomercato.com, ha affrontato questi e tanti altri argomenti nel video Facebook insieme ai tifosi dell’Inter.