L'Inter vuole continuare a parlare croato nel cuore del centrocampo. Con Brozovic unica certezza di un reparto che ha molto faticato nelle ultime settimane, il club nerazzurro guarda già al prossimo mercato estivo per aggiungere ulteriore qualità alla rosa. Luka Modric del Real Madrid rimane un sogno proibito, dopo la corte senza successo del passato agosto, visto che dalla Spagna continuano a filtrare rumors circa la volontà dei blancos di prolungare il contratto che scade a giugno 2020. Ecco perché, in alternativa, Marotta e Ausilio hanno iniziato a sondare la pista che conduce a un altrettanto illustre connazionale del Pallone d'oro.



SPAZI CHIUSI - Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l'Inter sta seguendo con attenzione le fibrillazioni di Ivan Rakitic, playmaker classe '88 del Barcellona, uno che rischia nella prossima stagione di trovare molto meno spazio con l'arrivo già definito dell'olandese de Jong e il probabile sbarco a parametro zero dal Paris Saint Germain di Rabiot. Nuova linfa nella mediana blaugrana e verosimilmente meno protagonismo per un giocatore che percepisce 5 milioni di euro a stagione più bonus fino al 2021 e per il quale il suo club non ritiene oggi prioritario affrontare il discorso sul rinnovo. Ecco perché i nerazzurri si stanno muovendo sottotraccia per cercare di comprendere i margini di una possibile trattativa, qualora il Barcellona acconsentisse a lasciar partire Rakitic a giugno.