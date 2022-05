Intervistato da Dazn, il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, ha espresso la propria opinione sui punti lasciati per strada in campionato.



“Abbiamo passato un momento difficile quando abbiamo affrontato tante rivali forti tutte allo stesso momento e abbiamo perso tanti punti, c'è rammarico per quello. Il calcio è questo. Bisogna accettarlo, continuare ad andare avanti e divertirsi”.