. Lo assicura Simone Inzaghi, che nella conferenza stampa alla vigilia della partita col Napoli dà piena fiducia al difensore: "Non farà rimpiangere de Vrij". Ogni estate sembra dover fare le valigie ma alla fine è ancora lì.. E' sempre stato una seconda scelta ma non ha mai fiatato per voler giocare di più, testa bassa e lavorare è la sua filosofia.- Classe '88, difensore d'esperienza che prima dell'inizio della stagione ha rinnovato il contratto per un'altra stagione: la nuova scadenza è stata fissata per la fine di questa stagione con opzione per il 2022-23, il futuro è ancora incerto ma Ranocchia vuole concentrarsi solo sul campo.. Considerando anche i cinque minuti in Champions con lo Sheriff sarà la quarta partita stagionale per Ranocchia, che era partito titolare già nella gara pre derby con l'Udinese.- In estate. Il rapporto con i nerazzurri è più forte della tentazione di un posto da titolare, quella chance che Inzaghi gli darà domani nel big match con il Napoli. Ranocchia è l'uomo di fiducia dell'Inter, l'usato sicuro in caso di necessità.